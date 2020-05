Elicottero della polizia texana si schianta contro un condominio: muore un agente, collega in fin di vita

Drammatico incidente nella notte di Houston.

Nella grande metropoli texana, negli Stati Uniti, un elicottero della polizia che trasportava due agenti si è schiantato contro un condominio.

È successo intorno alle 2:00 (ora locale di Houston) e uno dei due agenti è morto mentre l’altro si trova in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato, l’elicottero stava effettuando un giro di ricognizione per una indagine quando è precipitato, schiantandosi contro un condominio.

Entrambi gli agenti coinvolti nel terribile incidente sono immediatamente stati trasportati in un ospedale vicino per essere soccorsi ma per uno dei due non c’è stato nulla da fare.

A confermarlo, il sindaco di Houston Sylvester Turner.

Dal canto suo Joe Gamaldi, vicepresidente di un’associazione interna alla polizia ha confermato l’accaduto con un post su Twitter:

Please keep two of our officers in your thoughts and prayers. They have been involved in an on duty helicopter crash on the Northside of town. Currently being life flighted to the hospital, unknown condition at this time.

— Joe Gamaldi (@JoeGamaldi) May 2, 2020