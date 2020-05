Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2020: i Gemelli devono stare attenti alle trasgressioni, il Cancro è proiettato verso il futuro

Sabato 2 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Weekend interessante. Tu hai fascino e la voglia di ritrovare il tempo perduto. I primi sei mesi dell’anno- lo avevo detto- sarebbero stati di grandi cambiamenti o rivoluzioni per molti segni dello zodiaco: tu sei uno di questi. A fronte di buoni risultati raggiunti ancora non si vedono all’orizzonte proposte concrete. Non significa che tu debba darti per vinto. Anzi: sta per arrivare qualcosa di nuovo;

Toro. Luna favorevole e belle emozioni per te. I primi mesi dell’anno, con Saturno in aspetto dissonante, portano ritardi. A maggio già si vedrà qualcosa in più, specialmente nella seconda parte del mese;

Gemelli. Cerca di non fomentare tensioni, soprattutto in amore. Nei sentimenti ci vuole il partner giusto, quello che non ti soffochi perché poi tu vuoi la tua dose di libertà. Potrebbe esserci una distrazione, una simpatia mentale, perché magari non si tradisce ma si cerca di vivere le emozioni in maniera intrigante;

Cancro. Periodo complesso. Progetti legati al futuro che adesso si fanno sentire maggiormente. La non opposizione di Saturno ti consente di tornare al timone della tua vita. I periodi difficili servono a farci toccare il fondo per poi farci risalire velocemente. Tu sei tra quei segni che ho detto avrebbero conosciuto difficoltà nella prima parte dell’anno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Saturno in opposizione dice che devi stare attento ai conflitti in amore. Adesso potresti anche dire basta sul lavoro, e questo ti causa dei disagi. Devi stare attento anche alle invidie;

Vergine. Maggio ti consente di vivere delle svolte, che magari arrivano dopo aver affrontato delle rinunce. Ci sono dei progetti importanti da valutare in ambiti che la pandemia sta mettendo in luce;

Bilancia. Devi ritrovare la tranquillità e Venere e Marte favorevoli ti aiutano a farlo. Meglio l’ambito degli affetti rispetto al settore lavorativo. Forse vuoi recuperare il tempo perduto con le persone care;

Scorpione. Stai recuperando. Devi cambiare rotta nella prima metà dell’anno. Marte e Saturno dissonanti ti portano a occuparti di progetti che per ora sono bloccati. Magari aspetti decisioni dell’alto. Sentimenti un po’ sottotono.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questo momento potresti sentirti pressato e questo potrebbe portare a vivere qualche contraccolpo in amore. Cerca di essere prudente e agisci con cautela;

Capricorno. Sei sempre forte. I dipendenti possono avere qualcosa in più. Ovviamente tutto dipende dalla propria vita e dalla propria età, ma la voglia di mettersi in gioco non manca affatto ai nati del segno;

Acquario. Esci da una settimana pesante, e nelle ultime 48 ore hai vissuto tensioni e critiche. Saturno nel segno ti costringe a tenere d’occhio le finanze. Cerca di riflettere su te stesso, se stai facendo una vita che non senti giusta per te;

Pesci. Fai sempre attenzione all’amore e alle provocazioni che ci sono nella vita sentimentale. Non farti prendere dalle distrazioni. Maggio sarà un mese più vantaggioso per gli aspetti pratici della tua vita.

