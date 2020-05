Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 2 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 2 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 2 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, lo show musicale, con protagonista Fiorella Mannoia, “Un, due, tre…Fiorella”. A seguire, appuntamento con “Techetechetè-Tutto Verdone”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”, seguita da “Tg2 Post”.

Su Rai 3 va in onda il programma di attualità, condotto da Massimo Gramellini, “Aspettando le parole”. In seconda serata, la serie tv “I topi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Stasera Italia Weekend”. Subito dopo, il film “L’immortale”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film di animazione “Trolls”: partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy unirà le forze con Branch, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro popolo dei Bergen e del loro capo, il re Gristle. A seguire, il film “Lupin III – L’ultimo colpo”.

Su La 7 va in onda l’inchiesta “Bersaglio mobile – Le urla del silenzio”. In seconda serata, il film “Across the Universe”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Apocalypto”: Zampa di Giaguaro vive tranquillamente nel suo villaggio, occupandosi della caccia, come ha fatto suo padre prima di lui e come faranno i suoi figli quando lui non ci sara’ più. All’improvviso, la sua esistenza viene sconvolta dall’arrivo di un’altra tribù che semina la morte e fa prigionieri i sopravvissuti. Pur di salvare la moglie e i figli, Zampa di Giaguaro vince la paura e combatte contro tutti.

Maria Rita Gagliardi

