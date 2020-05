La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 04/05/2020 al 10/05/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Leone

Leone. Settimana che partirà con qualche chiaroscuro e un senso di stanchezza di troppo. In amore dovrai ridimensionare una relazione già aperta: questo perché la troppa lontananza ha forse messo distanza (mentale, oltre che fisica) o fatto calare il desiderio. Chi è rimasto deluso da un amore potrebbe farla pagare ai nuovi corteggiatori, ma occhio a non esagerare. Nervosismo anche sul lavoro, in particolar modo nelle giornate di mercoledì e giovedì. Hai lavorato tanto ma gli altri non hanno riconosciuto o premiato i tuoi sforzi. Non esagerare, appunto, verso metà settimana.

Tre stelle per Cancro, Scorpione, Sagittario e Acquario

Cancro. Ancora qualcosa che non va, per il segno del Cancro, nonostante Saturno abbia allentato il suo influsso negativo. Soprattutto a inizio settimana dovrai essere cauto. Sul lavoro la situazione non è facile da tenere sotto controllo, e la stessa cosa dicasi per gli accordi con chi lavora con te. Molti attendono di vedere un recupero, anche dal punto di vista psicofisico. Sei dubbioso anche in amore e questo ti fa ripensare alle storie del passato. Io ti ricordo che non vale la pena rinverdirle, o almeno non sempre. Cerca di misurare le parole in attesa del weekend, che porterà un clima di tenerezza;

Scorpione. Settimana che porterà un calo fisico verso la metà dei prossimi sette giorni. In amore vorresti delle certezze: le storie clandestine non affascinano e se frequenti una persona ambigua c’è il rischio di fare un passo indietro anziché in avanti. Vanno imposte delle regole? Probabilmente sì. Ricorda anche che rifugiarsi in vecchi amori solo perché danno sicurezza è controproducente. Sfrutta la Luna che hai nel segno tra mercoledì e giovedì. Grazie a fortuna e intraprendenza avrai dei risconti. Cambiamenti in vista per chi lavora in società;

Sagittario. Settimana che ti permette di fare qualche passetto in avanti, ma senza esagerare. Ci vuole tempo per recuperare le situazioni lavorative che non sono andate lisce come avresti voluto. Forse hai subito anche qualche ritardo nei pagamenti. Fai un passo indietro in amore se senti che è necessario: forse un amore che pensavi fosse indistruttibile ora sta scemando. I single vogliono avere storie part-time, senza impegnarsi. A inizio settimana sarai più nervoso: usa cautela;

Acquario. Ne corso della settimana che sta per iniziare dovrai evitare le tensioni e gli eccessi. In amore si vacilla perché c’è chi si sente ingabbiato in una storia che va avanti da diversi anni, e vorrebbe evadere, oppure c’è già chi ha una relazione parallela. Cambiamenti importanti per la coppie forti. Marte porta qualche disagio sul lavoro perché tu non vorresti più fare le cose che facevi prima ma sei costretto a continuare per motivi economici;

Quattro stelle per Ariete, Gemelli, Bilancia e Pesci

Ariete. L’Ariete, finalmente, riparte. Si torna a parlare di un accordo lavorativo che si era stoppato: ora potrà ripartire. Inoltre, potrebbero arrivare delle buone soluzioni per migliorare ulteriormente la tua situazione. Venere sarà attiva fino agli inizi di agosto. Va sfruttata per trovare l’amore, se sei single. Domenica giornate buona per fare conoscenze. Occhio tra lunedì e mercoledì: saranno tre giornate in cui potrai sentirti un po’ giù di tono;

Gemelli. Settimana ottima per lasciarsi andare tra le braccia dell’amore. Anche per le persone che si sono separate ci sono in vista dei rapporti, delle conoscenze, che potranno diventare qualcosa di più. Le coppie che erano in crisi potranno recuperare. Si torna quasi alla normalità dal punto lavorativo, con buone proposte per l’estate. vuoi cambiare e potrai dire basta a una situazione professionale che non ti interessa più. Un po’ di prudenza nella sola giornata di lunedì;

Bilancia. La settimana che sta per arrivare ti consente di recuperare. A lavoro si torna a parlare delle situazioni rimaste bloccate negli ultimi tre mesi: ci saranno scelte da rivedere in questo senso. Lunedì prossimo Mercurio tornerà favorevole e ci sarà una ripartenza ancora migliore nella professione. Devi gestire le relazioni amorose con serenità. Probabile che tu non sia convinto di quello che stai vivendo;

Pesci. Molte perplessità, ancora, in amore. C’è chi ha una storia e ha dei dubbi e c’è chi non sente battere il cuore da tempo. Ritorni di fiamma? Attenzione perché potrebbero esistere solo perché hai paura di vivere emozioni nuove. Il fine settimane metterà alla prova le coppie che già hanno vissuto dei problemi. Lavoro in recupero e a metà settimana ti aspetta una situazione interessante. Mercoledì e giovedì saranno giornate positive, mentre dovrai evitare di agitarti tra sabato e domenica.

Cinque stelle per Toro, Vergine e Capricorno

Toro. Settimana forte per un Toro capace di sfruttare al meglio idee e intuizioni. Buone risposte sulla casa, l’attività e le relazioni sociali. Prendi quello che di buono viene e prepara nuove strategie. Sole e Mercurio in ottimo aspettano portano conoscenze sentimentali particolari nella tua vita. Oroscopo molto bello per le coppie di lunga data che finalmente potranno compiere un passo importante. Insomma, le previsioni fanno ben sperare in vista dell’estate;

Vergine. Adesso non dovrai esitare, soprattutto quando arriveranno proposte dal punto di vista lavorativo: accettale. Sei così concentrato su professione e denaro da aver lasciato un po’ indietro i sentimenti. Invece non dovresti farlo perché potresti benissimo superare la dissonanza di Venere. Torna preponderante il tuo desiderio di avere certezze dal punto di vista emotivo. Sabato e domenica giornate un po’ giù di tono;

Capricorno. Settimana buona, per il Capricorno, ma migliore nella seconda metà. In amore potresti avere problemi solo nel caso in cui tu stia frequentando una persona problematica, che non ti dà alcuna certezza. Incontri chiarificatori opportuni con Cancro e Bilancia. Sul lavoro devi capire da che punto stai partendo. Conferme per i lavoratori dipendenti. Chi aveva accordi in sospeso li potrà concludere.

