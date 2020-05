L’infettivologo del Sacco Massimo Galli ha lanciato un avvertimento a chi uscirà di casa da lunedì 4 maggio, il rischio di nuovi focolai infatti è altissimo

Un’emergenza tutt’altro che finita ed anzi nella sua fase più critica. Ha lanciato un importante avvertimento a poche ore dalla fine del lockdown il primo infettivologo dell’ospedale SAcco di Milano Massimo Galli spiegando che “si sta cominciando a vedere la luce perchè ci sono stati i provvedimenti di distanziamento sociale“. Ma una riapertura totale con, ancora, decine di morti e centinaia di contagi al giorno sarebbe pericolosissima poichè significherebbe aprire le porte a nuovi contagi e soprattutto che l’attuale stato di emergenza non consente ancora un vero ritorno alla normalità. Intervistato da Sky Tg24 Galli ha dichiarato: “Tutti fuori senza le debite precauzioni vorrebbe dire cercare guai. I nuovi casi sono persone o che si sono infettate in casa, da altre che sono state chiuse con loro con l’infezione, o persone che avevano l’infezione ancora prima dei decreti di chiusura. Questo ci dice che il problema esiste e che siamo costretti ad avere grandi precauzioni e a essere responsabili”.

Galli: “Dobbiamo imparare a convivere con questa emergenza”

L’infettivologo ha poi aggiunto la necessità di dover imparare a convivere con un’emergenza tutt’altro che finita adottando le precauzioni necessarie per evitare di “rimanere bloccati in una situazione economicamente disastrosa in cui non si riesce a far ripartire nulla. Attenzione che, se si riparte, non si sta attenti e si deve richiudere, sarebbe veramente il disastro”. La fase 2 dell’emergenza coronavirus è ormai alle porte: si parte il 4 maggio con, si stima, circa 4,5 milioni di persone che usciranno di casa per recarsi al lavoro e sarà consentito anche tornare a frequentare i parchi, andare al mercato, fare jogging anche lontano da casa. Un leggero allentamento che però, se preso sotto gamba, potrebbe consentire al virus di tornare a propagarsi molto rapidamente.

