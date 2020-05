Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 3 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 3 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 3 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio della fiction “L’allieva 2”: l’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva e la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento, spingendo Alice sempre più nella confusione. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda “Un giorno in pretura-Gina Lollobrigida”. In seconda serata, lo show musicale “7 donne accanto a te”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Ladyhawke”: in Francia, nel XIII secolo, un malvagio vescovo feudale si innamora di Isabella d’Angiò. Ma il cuore della bella appartiene al capo delle guardie Etienne. Il vescovo scaglia una maledizione sui due poveretti: lui è condannato a vagare di notte sotto forma di lupo, lei a trasformarsi in falco durante il giorno. I due amanti sono destinati, quindi, a non incontrarsi più sotto spoglie umane. Poi, Etienne incontra il ladruncolo Philippe che, con l’aiuto del monaco-mago Imperius, salva la vita prima al falco, poi al lupo. Subito dopo, il film “Tutto in una notte”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Vi presento i nostri”: continuano le disavventure di Gaylord Fotter che, dopo dieci anni di matrimonio e due figlioletti avuti dalla sua dolce metà, sembra aver conquistato il rispetto del sempre sospettoso suocero Jack. Ma Greg deve ancora sostenere il test più difficile: la festa di compleanno dei piccoli, a cui è stato invitato anche l’ex di sua moglie. A seguire, il film “Crazy stupid love”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi

