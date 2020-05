Coronavirus, controlli a campione tra le persone che rientrano in Campania per la fase 2: 14 persone positive al test rapido su 60 – VIDEO

Non ha valore statistico, ma è comunque molto inquietante.

In un controllo a campione alla Barriera di Napoli 1 persona su 4 è risultata positiva al test rapido.

Test rapido effettuato dopo che le persone in questione sono state trovate con la febbre.

“Tra i 16 positivi su 60 nessuno ha dichiarato di esserne consapevole”: queste le parole di Alessio Schiesari, in collegamento in diretta per Tagadà.

Si attende per loro il risultato del tampone ma ciò che è certo è che si tratta di persone che pur di rientrare presso la propria residenza rischiano mettere a repentaglio la salute altrui (in un momento per altro chiave dell’emergenza).

Di seguito il video, tratto dalla puntata odierna del programma in onda su La7

