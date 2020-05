Coronavirus, Ilaria Capua al TG1: “Possiamo dire che ne siamo fuori tra 15 giorni, dopo questa riapertura. Invito al buon senso”

Se prima della pandemia l’unico virologo noto alle masse era Roberto Burioni, con la diffusione del coronavirus sono divenuti familiari i nomi di altri esperti di settore.

Tra essi c’è sicuramente Ilaria Capua, virologa e Direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, che ha parlato al TG1 in relazione alla Fase 2 (che è iniziata quest’oggi).

Queste le parole della Capua: “Leggo tante parole nei decreti, ma il mio appello agli italiani è votato al buon senso. Possiamo dire che ne siamo fuori tra 15 giorni, dopo questa riapertura. Non cadiamo in trappola: dobbiamo trovare una nuova normalità. Con questo virus si deve fare così. Invito a tenere un comportamento di buon senso. Se una signora di 80 anni ha un fratello di 85 che vive in una casa di riposo, la signora è meglio che non vada a trovarlo”.

La speranza è che quindi gli italiani si stiano approcciando alla Fase 2 con buon senso – seguendo quanto detto da Conte (che ha teso a sottolineare come non sia un ‘liberi tutti’).

