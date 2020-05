Corpo più tonico a 40 anni? Mamma blogger condivide i 5 passi compiuti per riuscirci

Una mamma di 43 anni che tiene un blog sulla salute ha condiviso con i suoi fan i cinque passi compiuti per avere un corpo più tonico a 40 anni.

Spesso si pensa che superata una certa età non si possa avere un corpo tonico come quando si avevano 20 anni. Possibile avere un corpo tonico anche a 40 anni? Al giorno d’oggi, con la conoscenza raggiunta, in realtà basta poco sforzo e una buona dose di volontà per riuscire ad ottenere risultati visibili. La dimostrazione di quello che stiamo dicendo l’ha data con prova fotografica Belinda Norton, 43enne blogger australiana che possiede un fisico perfettamente tonico.

Leggi anche ->Josefina Monasterio, la 71enne con addominali scolpiti e fisico al top

La mamma della Gold Coast, ha infatti pubblicato una serie di scatti comparativi del suo fisico. Nelle foto si vede lei a 27 anni e a 43 anni. Il cambio nel fisico appare evidente, così come appare evidente che adesso Belinda abbia un corpo più tonico rispetto a quando era una ragazza. Chiaramente nel post Instagram, la mamma blogger ha anche scritto la ricetta che l’ha portata ad avere questo eccezionale risultato.

Leggi anche ->Acqua, miele e limone: la storia della blogger che con questi alimenti ha cambiato la sua vita

Corpo tonico a 40 anni, i consigli di Belinda

Il post comincia con una considerazione sui cambiamenti intercorsi negli ultimi 20 anni. Tra questi, Belinda identifica subito il più importante: “Il cambiamento più importante per avere confidenza con il mio corpo e la mia mente è stato alzarsi ogni mattina felice“. Mentre il secondo grande cambiamento è stato nella postura, prima curva ed ora perfettamente eretta. Questo le ha permesso di andare regolarmente di corpo e non avere dolori a varie parti del corpo mentre fa attività fisica di ogni tipo.

Insomma adesso Belinda è una donna in perfetta forma fisica, ma come ci è riuscita? La donna spiega che i passi compiuti quotidianamente sono 5. Quali sono? Ecco cos’ha scritto l’influencer: “30 minuti di camminata o corsa ogni giorno. Dà una grande energia. Mangiare in maniera salutare; no cibi con i conservanti. Sessioni di allenamento -almeno 4 a settimana. Pensare alla postura in qualsiasi attività quotidiana. Pensieri positivi riguardo le mie abilità”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!