Giacomo Poretti svela: “Ho avuto il Coronavirus, ripartirò dal teatro” – VIDEO

Giacomo Poretti ha contratto il Coronavirus a marzo, anche la moglie è risultata positiva. Il noto e stimato attore ha parlato della sua esperienza col virus in un’intervista concessa a Mario Calabresi ad ‘Altre Storie’.

Poretti ha avvertito i primi sintomi dopo una vacanza trascorsa in montagna, oltre alla febbre accusava tantissima stanchezza. Riferendosi alla positività al Covid-19 della moglie, l’attore ha fatto sapere che le donne reagiscono meglio, a detta sua sono sempre più forti degli uomini.

Dopo essere guarito Poretti non vede l’ora di riprendere a lavorare. Lui stesso ha detto: “Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno‘ dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato”.

