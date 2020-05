Mascherine, indossarle o no? Di sicuro non bisogna fare come questa donna

Sull’opportunità o meno di indossare mascherine per proteggere sè stessi e le altre persone dal coronavirus c’è sempre un certo dibattito.

Nel Regno Unito, stando alle attuali linee guida, alle persone non viene consigliato di indossarle a meno che non abbiano sintomi di Covid-19 o non stiano curando un paziente. Tuttavia, sono già state avanzate delle richieste per cambiare queste indicazioni, dato che in altri paesi viene invece consigliato l’utilizzo delle mascherine (come qui da noi, ndr) che possono agire come difesa contro il Covid-19.

La scorsa settimana Boris Johnson è tornato al lavoro. Nel suo primo briefing quotidiano con la stampa, il premier inglese (che ha contratto il Covid-19 finendo anche in terapia intensiva, ndr) ha affermato che le mascherine per il viso potrebbero essere utili, soprattutto sui trasporti pubblici.

“Con questo buco riesco a respirare molto meglio”

Tuttavia, se usata in malo modo la mascherina non serve ovviamente a nulla. E’ il caso di una donna britannica, filmata mentre entrava in un negozio con un buco nel dispositivo di protezione.

Come riportato dal quotidiano britannico “Metro”, la signora ha provato a giustificarsi dicendo che in questo modo è molto più facile respirare: forse è vero, ma ciò che conta è che in questo modo la mascherina è totalmente inutile.

