Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2020: il Leone ha ancora difficoltà professionali, i Vergine mettono l’amore in secondo piano

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi la Luna è opposta e tu torni a sentire quel senso di precarietà che si fa sentire nella tua vita a momenti alterni. Tutti i segni hanno vissuto un momento di calo, fata eccezione per i segni di terra. La tua situazione è critica perché ti porti dietro una pesantezza legata al 2019. Chi viveva già incertezze e pesantezze a dicembre 2019 ora deve ripartire. Per fortuna, tu sei un tipo di quelli che non si scoraggiano mai. In amore sei più forte;

Toro. Evita di scendere a compromessi, anche se devi scendere a patti con te stesso. Marte e Saturno sono dissonanti e quindi se le condizioni attuali non ti permettono di fare qualcosa, o di portare avanti un progetto, allora devi accettare di rimandarlo. Agosto e settembre per esempio, saranno mesi importanti, ma anche a maggio verrai messo in evidenza;

Gemelli. Luna e Venere in buono aspetto parlano di rinascita e di voglia di amare. Voi siete passionali ma avete bisogno anche di un rapporto mentale da instaurare con il partner, altrimenti- senza queste due cose insieme- non state bene;

Cancro. Potete liberarvi di un peso superfluo grazie a questo Saturno che non è più opposto. Tu hai ragione nel dire certe cose, però rischi di passare dalla parte del torto quando ti lamenti con tutti e quando sei troppo sinceri. Essere troppo sinceri, ti ricordo, non aiuta. Oggi e domani non provocare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi credere nell’amore e nelle amicizie. Il momento, infatti, non è esaltante per la professione. Avverti dei disagi, oppure qualcuno non ha riconosciuto il valore del tuo lavoro. Saturno opposto dice che devi usare cautela;

Vergine. Puoi avere qualcosa in più. Da una situazione di grande disagio si può trarre vantaggio e tu sei uno di quei segni che lo faranno. Tu hai capito che i settori informatici ora sono pronti a un grande sviluppo. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, sei arrabbiato e sotto pressione;

Bilancia. La Luna è nel segno ed è in buono aspetto a Venere e Marte. Questo significa che hai voglia di cedere ai sentimenti e che ti senti passionale. Revisioni nell’ambito professionale, piuttosto che conquiste;

Scorpione. I progetti che hai per la seconda parte dell’anno sono diversi rispetto alla prima. Cambiamento e novità sono le parole d’ordine. Hai vissuto delle situazioni, anche professionali, che ora non possono più andare avanti in una certa maniera. Non sei tanto tu a volere cambiamenti, ma li dovrai subire: lo indicano Marte e Saturno dissonanti. Nulla sa segnalare per l’amore, se non che l’estate sarà importante;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu diventi scontento quando ti senti vincolato. Bisogna legarsi stabilente a qualcuno e sposarsi solo se si è veramente coinvolti. Chi si è sentito ingabbiato in una relazione ora vuole evadere, ma c’è anche chi sta male perché invece è stato costretto a stare troppo lontano dal partner. Sii paziente e dai spazio alla fantasia;

Capricorno. Cerchi un equilibrio che potrai trovare anche a maggio. potrai avere qualcosa in più , anche se non nascondo che ci sono delle difficoltà. Dovresti diversificare i tuoi interessi. In amore devi essere cauto: magari non tutto è perduto ma ci sarà voglia di ripartire;

Acquario. Hai sempre bisogno di tranquillità nella tua vita. Alcune cose si sono interrotte e altre vanno discusse. opportunità in arrivo per il tuo cuore;

Pesci. Ancora disagio e confusione in amore. Le crisi non si risolvono soffocando il partner o tradendo. Tu sei anche un tipo che lascia la libertà di vivere. Gli ultimi mesi sono stati particolari e non tutti sono rimasti positivi. Per il lavoro hai Giove che ha iniziato un transito importante: nuove occasioni per i nati a fine febbraio/inizio marzo.

