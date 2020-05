Stasera in TV | Cosa c’è stasera, lunedì 4 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 4 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 4 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: non un buon momento per il commissario Montalbano, continui litigi con Livia, incomprensioni ingigantite dalla distanza e nervosismo. Passato e futuro si ammantano nei suoi pensieri di una vaga nostalgia. E in una di queste serate di malinconia viene chiamato d’urgenza. In una vecchia discarica è stato trovato il cadavere di una ragazza. Nuda, il volto devastato da un proiettile, niente borse o indumenti in giro. Solo un piccolo tatuaggio sulla spalla sinistra, una farfalla, potrebbe favorire l’identificazione della donna. Parte l’indagine con un Montalbano svogliato, stanco di ammazzatine. Ma il caso lo trascina: ci sono altre ragazze con una farfalla tatuata sulla scapola, sono tutte dell’Europa dell’est, hanno trovato lavoro grazie all’associazione cattolica “La buona volontà” che le ha salvate da un destino di prostituzione. Montalbano non si fa persuadere. C’è qualcosa di poco chiaro all’interno di quell’organizzazione benefica? E mentre l’inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte: dal vescovo, che non ammette ombre su “La buona volontà”, dal questore, che non vuole dispiacere il vescovo, da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi. Tutto si muove sempre più velocemente, alla ricerca della soluzione e il commissario ha fretta, di concludere, di andarsene. Ma proprio alla fine, tutto accelera, con una frenesia tale che Montalbano non riesce a far coincidere le due strade della sua vita: quella professionale e quella sentimentale. Le due strade si rincorrono, ma non si incontrano: il caso viene risolto, ma Livia, forse, è persa per sempre. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, lo show comico “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, una nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Il ricatto”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il Signore degli Anelli-Le due torri”: dopo la morte di Boromir e la scomparsa di Gandalf, la Comunità si è scissa in tre. Frodo e Sam, persi nelle colline di Emyn Muil, scoprono di essere inseguiti da Gollum, una creatura corrotta dall’Anello. Costui promette agli Hobbit di condurli fino alla Porta Nera di Mordor; attraverso la Terra di Mezzo, Aragorn, Legolas e Gimli fanno rotta verso Rohan, il regno assediato da Theoden. Questo grande regnante, manipolato dalla spia di Saruman, il sinistro Lingua di Serpente, è ormai caduto sotto l’influenza del malvagio Mago. Nel frattempo, gli Hobbit Merry e Pippin, prigionieri degli Uruk-hai, sono fuggiti e hanno scoperto nella Foresta di Fangorn un inatteso alleato, il guardiano degli alberi e membro di un antico popolo vegetale. Frodo e Sam, per assaltare la torre di Orthanc e sfuggire all’assalto dei Cavalieri Neri, chiederanno loro aiuto. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda, in replica, lo show comico, con protagonisti Pio e Amedeo, “Emigratis”. In seconda serata, lo show “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota”.

Su La 7 va in onda il film “Il giurato”: prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano si rivela un’arma a doppio taglio per Annie Laird, scultrice e madre single. C’è, infatti, chi trama nell’ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria. “Il Maestro” è un collaboratore della mafia, un uomo spietato capace di uccidere a sangue freddo amici, bambini, donne con cui ha appena fatto l’amore. Annie viene soggiogata da quest’uomo di cui non conosce l’identità, così intellettuale e seducente. La scoperta di chi sia veramente è per Annie un colpo atroce, che avrà conseguenze imprevedibili. Subito dopo, il film “Sulle tracce dell’assassino”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario “Planet Earth”.

