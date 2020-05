Barbara d’Urso svela: “Grande Fratello a settembre? Nessuno sa se si può fare e come” – VIDEO

A settembre andrà in onda la versione Nip del Grande Fratello con Barbara d’Urso o tornerà in onda Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip?

La nuova edizione del Grande Fratello Nip condotta da Barbara d’Urso andrà in onda a settembre? Al momento non è ancora chiaro, è stata lei stessa a far sapere che non è ancora possibile fare delle previsioni.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della nuova edizione del reality, la d’Urso ha detto: “Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”.

Intanto, Tv Blog fa sapere che a settembre invece della versione Nip potrebbe andare di nuovo in onda il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Questo è ciò che si legge: “Alla luce di una emergenza che non è ancora risolta e che si risolverà solamente con l’arrivo del vaccino, si sta ragionando a Canale 5, nell’ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre il Grande Fratello Vip.”

Sul sito si legge poi: “Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista”.

Sara Fonte

