Calabrone gigante uccide ratto, le immagini del roditore agonizzante preoccupano

Un video che mostra la lotta tra un calabrone gigante ed un roditore preoccupano gli apicoltori e non solo degli Stati Uniti.

Di recente sul web è apparso un video che mostra una feroce lotta tra un roditore ed un calabrone gigante. Quest’ultimo è un insetto originario dell’Asia che è conosciuto anche come “Calabrone killer” per via della neurotossina che inocula attraverso il pungiglione. Il veleno contenuto nel corpo di questo insetto, infatti, è in grado di causare sia uno shock anafilattico che un arresto cardiaco. Stiamo parlando, inoltre, di un insetto che è grande più del doppio di una comune ape e che non muore ogni qualvolta punge la propria preda.

Secondo alcune statistiche, questi pericolosi e spaventosi insetti, uccidono all’incirca 50 persone l’anno. Ciò che desta maggiore preoccupazione, però, è il fatto che hanno la tendenza a sterminare le api e quindi possono causare un grave danno all’intero ecosistema. Da qualche anno a questa parte i calabroni giganti sono stati avvistati in Canada e negli Stati Uniti d’America, ma nessuno è in grado di spiegare come vi siano arrivati.

Calabrone gigante avvelena e uccide un topo dopo uno scontro

Nel filmano di cui sopra -probabilmente girato con uno smartphone – si vede l’insetto che attacca alla schiena il povero topo e questo che cerca disperatamente di scrollarselo di dosso. In un primo momento il roditore riesce ad afferrarlo e cerca di spingerlo via, ma questo vola via e lo riattacca dal fianco, pungendolo svariate volte, fino a che non lo uccide. Una scena cruda che dimostra con terrificante efficacia il tipo di pericolo che un simile insetto rappresenta se dovesse attaccarvi.

