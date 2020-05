Cambiamento climatico: 3 miliardi di persone vivranno in condizioni climatiche estreme nel 2070

Secondo uno studio condotto dal Global System Institute, entro il 2070 ci saranno 3 miliardi di persone che vivranno in condizioni climatiche estreme.

Sono ormai decenni che la comunità scientifica avverte i governi e le popolazioni mondiali sul rischio che l’inquinamento possa portare ad effetti catastrofici per l’ambiente e per le persone. Una maggiore attenzione mediatica sull’argomento è stata posta lo scorso anno quando è emersa la figura di Greta Thumberg, adolescente svedese che ha guidato milioni di ragazzi in strada per protestare contro l’immobilismo dei governi mondiali sulla tematica ambientale.

Un recente studio condotto da ricercatori provenienti da Cina, Stati Uniti e Inghilterra, ha confermato che, a meno di una riduzione dell’effetto serra, entro il 2070 ci sarà un’aumento della temperatura terrestre di ben 3°C, il che esporrebbe circa tre miliardi di persone ad un clima talmente torrido da essere invivibile. Lo studio, condotto dal direttore del Global System Institute dell’Università di Exeter Tim Lenton è stato basato sui dati dell’incremento delle temperature calcolati dalle Nazioni Unite.

Cambiamento climatico: “Bisogna pensare ai poveri”

Lo studioso è stato intervistato dalla ‘BBC‘ (ecco qui l’articolo) ed ha spiegato che per circa 6.000 anni l’umanità ha vissuto in una “nicchia climatica” che verrebbe sorpassata proprio a causa degli effetti dell’effetto serra. Secondo i dati analizzati, nemmeno se gli Stati rispettassero gli accordi di Parigi si eviterebbe l’aumento di 3°C della temperatura terrestre entro il 2070.

Ai microfoni dell’emittente Lenton ha spiegato: “La terra si riscalda più velocemente degli oceani, quindi la terra si scalderà più di tre gradi”. Un aumento delle temperature che potrebbe essere di ben 7 gradi e che renderebbe quasi invivibili zone come l’Africa sub-sahariana, alcune zone del Medio Oriente, l’India, l’Australia ed il Sud America.

Lo stesso Lenton spiega infine che lo studio è teso a salvaguardare le fasce più povere della popolazione: “A mio avviso, lo studio non è rivolto ai ricchi che possono chiudersi all’interno di palazzi con l’aria condizionata e isolarsi da ogni cosa. Noi dobbiamo preoccuparci di quelli che non hanno modo di isolarsi dal clima e dal meteo che li circonda”.

