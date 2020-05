Coronavirus, il Covid-19 in Europa già da dicembre: lo afferma un medico francese

Il team di Yves Cohen, medico francese, ha realizzato dei test che dimostrerebbero come il Covid-19 circolasse già in Europa nel dicembre del 2019: prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria

A dicembre c’erano già dei pazienti affetti da Coronavirus in Francia. Lo sostiene Yves Cohen, Direttore di un reparto di terapia intensiva di uno dei nosocomi della capitale, che ha parlato di alcuni test fatti su dei pazienti alcune settimane prima del primo caso ufficialmente accertato.

Il medico ha parlato ai microfoni dell’emittente BFMTV e ha spiegato che tipo di lavoro è stato portato avanti dal suo team. Ce ne parla il Metro.co.uk in uno dei suoi resoconti.

In Francia pazienti affetti da Coronavirus già a dicembre, i risultati dei test svolti su 24 pazienti

Il Coronavirus circolava in Europa già a dicembre? Da settimane, ormai, le voci su questa possibilità si rincorrono e ora arriva una testimonianza che sembrerebbe dare conferma del tutto.

A parlare di quanto visto con i propri occhi è stato il medico francese Yves Cohen. Da test effettuati su 24 pazienti ricoverati tra dicembre e gennaio nel suo reparto di terapia intensiva, si è potuto evincere che uno è risultato positivo al Covid-19. I pazienti presentavano sintomi respiratori, e questo ben prima che venisse ufficialmente dichiarato tale il primo caso accertato.

Il paziente trovato positivo al Coronavirus era ricoverato in ospedale, a Parigi, a fine dicembre 2019. Il test è stato ripetuto diverse volte per essere certi del risultato.

In Francia pazienti affetti da Coronavirus già a dicembre, chi rientrano dall’estero non sarà messo in quarantena

Yves Cohen ha dichiarato di aver segnalato il caso alle autorità regionali competenti e ha chiesto di rieseguire gli esami sui campioni che contemporaneamente erano invece risultati negativi.

Intanto, anche la Francia sta affrontando il lockdown e un pasticcio relativo ai rientri in patria dei cittadini francesi: pare che chi ritornerà in Francia partendo da altri Paesi europei o dalla Gran Bretagna non verrà messo in quarantena.

Ci saranno delle regole da rispettare ma queste verranno meglio chiarificate nei prossimi giorni.

Maria Mento

