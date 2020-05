Mario Biondi diventa padre per la nona volta, parla lui: “I figli un po’ ti amano, un po’ non ti sopportano” – VIDEO

La famiglia di Mario Biondi continua a crescere, tra pochi mesi il cantante diventerà padre per la nona volta

Mario Biondi è pronto a diventare padre per la nona volta, ad annunciare la bellissima novità è stato lui stesso a Radio2 Social Club, nella puntata andata in onda ieri.

Il noto cantante ha svelato che sarà una bambina e si chiamerà Matilda. Nonostante la sua carriera lo porti a stare spesso in giro, Biondi ha voluto crearsi una famiglia molto numerosa e cerca di essere molto presente con i suoi figli.

I figli del cantante stanno seguendo le sue orme, in merito a ciò ha detto: “In linea di massima cantano e suonano tutti. Il più grande suona la batteria, strimpella la chitarra e canta. E le due figlie probabilmente me le porterò in tour per fare le coriste perché cantano.”

Biondi ha poi concluso dicendo: “Certo, poi oltre alla musica, in tempi di adolescenza bisogna affrontare anche le ribellioni. Un po’ ti amano, un po’ non ti sopportano. E viceversa.

Sara Fonte

