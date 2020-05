Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2020: la Bilancia attende una riconferma, lo Scorpione ha buone opportunità

Martedì 5 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna opposta ti fa sentire sotto pressione, ma Saturno parla di progetti. Nella vita le cose cambiano e i momenti negativi servono per aiutarci ad apprezzare quello che prima davamo per scontato. Nei sentimenti hai un’energia che prima non avevi. Abbandona ogni remora;

Toro. Non rimandare le questioni che ti interessano a domani o a giovedì: cerca di agire oggi, per quanto possibile. Porta avanti dei progetti validi per l’estate. Organizza dei recuperi. Saturno dissonanti parla di denaro che non c’è;

Gemelli. Se hai una storia nuova l’amore è più semplice. Questo perché le coppie che soffrono di monotonia potrebbero entrare in conflitto o iniziare a guardarsi altrove. Presto ci sarà un recupero;

Cancro. Cerca di liberarti di un peso. Probabile che alcune persone noiose si siano allontanante dalla tua vita ed è un buon segno perché tu hai bisogno di avere accanto persone che ti stimolino. Alcune questioni di famiglia sono ancora sospese. Giove è opposto e invita a essere attenti con i contratti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. L’opposizione di Saturno continua a farsi sentire. Non ti senti appagato e non hai ricevuto conferme, dal punto di vista professionale: questo ti turba. Rimettiti in gioco, sempre con tranquillità;

Vergine. Tu eccelli nelle questioni di carattere pratico e sei saggio, sai come muoverti. In amore non hai molte possibilità, ed è sulla professione che questo cielo ti fa brillare. L’anno è complicato per molti segni: tu e il Capricorno siete favoriti;

Bilancia. Devi viaggiare. Piano piano le cose inizieranno a muoversi, quindi cerca di progettare organizzare qualcosa per l’estate. Saturno parla di una riconferma all’orizzonte: presto avrai delle certezze;

Scorpione. Da oggi fino a giovedì hai delle buone opportunità per imbastire dei progetti nuovi. Il consiglio: devi cercare di essere meno apprensivo. Tu tendi ad arrabbiarti se le persone non si comportano bene con te, e dovrai cercare di non passare dalla parte del torto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giornate interessanti per te quelle di venerdì e sabato. Ti senti incatenato a livello sentimentale: il lockdown che ha obbligato le coppie a stare insieme ha forse fatto venire a galla dei problemi. Chi pensa a un’altra persona deve ammettere con se stesso che qualcosa non va e dirlo. Ci sono ripensamenti;

Capricorno. Hai tante pressioni dall’esterno ma questo non limita affatto la tua forza. A volte conviene che tutto si muova per poi ripartire da zero. Tu sai bene che riparare qualcosa è meglio che partire da zero e ora lo stai facendo;

Acquario. Stai vivendo un periodo di riflessione. Cerca di non prendertela con gli altri se non ti capiscono, ma piuttosto ricorda che devi essere tu a capire te stesso e cosa vuoi. In amore ci vuole serenità;

Pesci. Sentimenti non chiari, per motivi diversi: amicizie che non decollano, tradimenti in amore, e così via. Tu sei una persona sensibile e questa sensibilità va tenuta in mano con delicatezza. Bene, invece, l’oroscopo per le questioni pratiche. Domani e giovedì giornate interessanti: potrebbe arrivare una buona notizia.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!