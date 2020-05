Sondaggio SWG, la Lega perde ancora consensi, decimali in meno per il PD, M5S in ripresa

Secondo i dati condivisi nel sondaggio del 4 maggio di Swg, la Lega rimane il primo partito d’Italia ma perde ulteriori consensi, bene il Movimento 5 stelle.

Ieri sera, durante l’ultima edizione di giornata del Tg 7, sono stati mostrati i dati riguardanti le intenzioni di voto degli italiani. Quello del sondaggio Swg è ormai un appuntamento fisso del telegiornale condotto da Enrico Mentana e i dati forniti dall’agenzia demoscopica sono solitamente affidabili. Ciò che risulta è che ancora oggi, dopo poco più di due anni dalle elezioni, la Lega rimane il partito preferito dagli italiani.

Il partito guidato da Salvini ha conosciuto un aumento dei consensi sin da quando ha trovato l’accordo con il Movimento 5 Stelle per formare il primo governo Conte. In poche settimane, infatti, la Lega ha superato i consensi ottenuti durante le votazioni dai partner di governo. Con il passare dei mesi tale consenso è salito al punto che alle Europee dello scorso anno il partito di Salvini era abbondantemente il più votato del Bel Paese. Il trend si è invertito dopo la formazione del Conte bis. Andamento che pare essere confermato dal sondaggio di questa settimana: secondo Swg negli ultimi 7 giorni la Lega ha perso lo 0,9% dei consensi, scendendo sino al 27,3%.

Sondaggio Swg: PD in lieve calo, M5S e FdI in crescita

Per quanto riguarda i partiti che formano la maggioranza, il PD non riesce ad approfittare del calo della Lega e perde lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana. I dem, in ogni caso, rimangono il secondo partito d’Italia con il 20,2% delle preferenze. Bel balzo in avanti invece del Movimento 5 Stelle che ha guadagnato lo 0,8% portandosi al 16,2%. All’opposizione continua a scoppiare di salute Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che pare abbia guadagnato addirittura l’1,1% portandosi al 14,9%, il massimo storico. In discesa invece Forza Italia con un -0,8% che porta il partito fondato da Berlusconi al 5,3%. Più o meno stabili gli altri partiti: Sinista Italiana 3,3%, Italia Viva 3%, Azione di Calenda al 2,5%, Più Europa della Bonino 1,9%, Verdi 1,8%.

