Alba Parietti svela: “Ho avuto il Coronavirus, l’ho scoperto dopo un mese e mezzo” – VIDEO

Alba Parietti ha contratto il Coronavirus a marzo, l’attrice ha scoperto di essere stata contagiata solo un mese e mezzo dopo

Alba Parietti su Instagram ha svelato di aver avuto il Coronavirus all’inizio di marzo, lo ha capito dai sintomi che ha avuto: febbre, tosse, perdita dell’olfatto e del gusto.

La showgirl non ha fatto il tampone a marzo, ha scelto di chiudersi in camera isolandosi dal resto della sua famiglia per 14 giorni.

La Parietti ha scoperto con certezza di essere stata infettata dal Covid-19 dopo un mese e mezzo. Ai fan ha detto di essersi sottoposta ad un test sierologico a pagamento in una clinica privata.

Tanta è stata la paura provata dalla showgirl non appena i sintomi si sono presentati, ad oggi però sta bene, è guarita completamente dal Coronavirus. Ai fan ha detto di aver sviluppato gli anticorpi neutralizzanti, ha infatti deciso di donare il plasma in clinica per aiutare gli altri pazienti.

Sara Fonte

