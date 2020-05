Barbara d’Urso pubblica una foto con l’ex Mauro: “È l’uomo che più ho amato” – VIDEO

Barbara d’Urso ha condiviso su Instagram una foto insieme all’ex Mauro Barardi, il padre dei suoi figli è l’uomo che ha amato di più

Barbara d’Urso ha postato sul suo profilo Instagram una foto insieme all’ex Mauro Berardi, uno scatto che risale ai tempi in cui erano innamorati e felici.

La storia d’amore tra loro è giunta al capolinea molto tempo fa, ad oggi continuano però a volersi bene e a rispettarsi. Nella didascalia dello scatto la conduttrice ha scritto: “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché.”

La d’Urso ha pubblicato lo scatto oggi perché domani sarà il compleanno di entrambi, lei spegnerà 63 candeline lui invece 77.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice parlando del suo compleanno ha detto: “Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!