Coronavirus, Germania: la Merkel ha dato il via libera alla Bundesliga – VIDEO

Al via la ripresa del calcio in Germania, Angela Merkel ha dato l’ok al ritorno in campo, la prima sarà la Bundesliga

Durante il vertice con i Länder la cancelliera Angela Merkel ha dato l’ok al ritorno in campo a partire dalla seconda metà di maggio, la data verrà decisa dalla Federcalcio tedesca. La prima sarà la Bundesliga.

Nel Regno Unito la ripresa degli allenamenti in Premier League slittano di almeno una settimana, al via la ripresa dei top campionati europei in Germania. Ritarda invece la ripresa in Italia per la Serie A.

La Bundesliga ha approvato un protocollo che introduce test a tappeto per finire la stagione entro fine giugno per poter rispettare la scadenza dei contratti di alcuni giocatori.

Tra giocatori e membri degli staff di vari club almeno 11 sono risultati positivi al Coronavirus, nonostante questo la Merkel ha dato il via libera. La prima partita a porte chiuse potrebbe essere giocata non prima del fine settimana del 23-24 maggio.

