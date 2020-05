“Il coronavirus mi ha fatto perdere tutto”. Influencer pubblica video in lacrime

Una modella di OnlyFans incolpa il coronavirus perchè l’ha privata del suo reddito principale e ora non può “pagare l’affitto”.

Billie Beever, che vanta ben 113.000 follower sul suo account Instagram @billiebeever, ha pubblicato un video dove in lacrime dice di non guadagnare più nulla a causa della pandemia di Covid-19.

Il video è stato condiviso su TikTok. Nel filmato la modella australiana spiega come il coronavirus gli stia facendo perdere abbonati sul sito di social media OnlyFans: “Era la mia principale fonte di reddito e ora non posso più pagare l’affitto”.

“E anche se dovessi tornare a lavorare come dovrei fare, come posso andare a lavorare in uno strip club? – prosegue Billie – Sono tutti chiusi, non si può stare a contatto a causa delle regole di distanziamento sociale”.

Ma per molte pornostar gli affari vanno alla grande

OnlyFans è un servizio in abbonamento in cui i creatori di contenuti possono ricevere denaro direttamente dai loro fan per i post pubblicati. Viene spesso utilizzato da star di film per adulti per caricare foto e video espliciti.

Tuttavia, come riportato dal Daily Star Online, c’è anche chi afferma di aver registrato più introiti con il Covid19. Ad esempio la porno star Maitland Ward, che assicura di guadagnare di più in queste settimane di “lockdown” perché “le persone sono obbligate a stare a casa e vogliono un modo per svagarsi”.

