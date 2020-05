Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2020: il Sagittario è in calo, il Capricorno coglie al volo un’occasione

Mercoledì 6 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi non c’è l’opposizione della Luna e senti la necessità di riflettere su quello che vivrai nei prossimi giorni. Stiamo vivendo un periodo molto complicato, ma di base l’astrologia indica un percorso che si continua a seguire. Tu eri affaticato già nel 2019 e ora si sono aggiunte altre ansie. La primavera inoltrata genererà una grande voglia di riscossa. In amore scelte importanti da fare;

Toro. Sei nervoso e confuso e devi cercare di non far sfociare questo disagio in tensione. Quando sei arrabbiato tu diventi dispettoso. Ti senti provato a livello fisico? Prova a rilassarti;

Gemelli. Sei in recupero. Questa Venere intrigante rende importanti anche le relazioni interpersonali. Ora, a differenza del 2019, non hai più Giove contrario. Sono in arrivo opportunità ed emozioni forti, quindi non trascurare l’amore;

Cancro. La Luna, che ti governa, è in buono aspetto. Non devi pensare al passato ma guardare al futuro e recuperare una passione. Vivi uno stato di agitazione che arriva dal 2019 e che ancora non è del tutto superato. Domenica giornata un po’ in calo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei orgoglioso e tutto d’un pezzo: questo ti porta a non allontanarti da una sfida che se fossi un altro avresti già abbandonato. Chi ha avuto dei problemi ora si sente infastidito. Saturno in opposizione indica che sei amareggiato perché magari hai ricevuto meno di quanto meritassi e qualcun altro ha ricevuto di più. Cielo sempre importante per i sentimenti,che ti riscattano dal lavoro che non va come vorresti;

Vergine. Hai dei progetti da portare avanti.Certo, vale tanto l’oroscopo personale e l’ascendente, ma il tuo cielo è importante e ti porta nuove prospettive. Era prevista la crisi che tutti abbiamo vissuto: tu la subisci in amore, dove manca la chiarezza;

Bilancia. In amore vuoi avere chiarezza, anche tu, ed è probabile che tu metta alle strette persone che devono dare delle risposte. Entro l’estate novità, e non è escluso che qualcuno possa desiderare di allargare la famiglia;

Scorpione. Vuoi avere qualcosa in più, ma ti senti stressato perché non puoi agire come vorresti. Sul lavoro qualcuno ha agito male nei tuoi confronti. Ti senti molto agitato a livello interiore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Stai vivendo un leggero calo e ti chiedo sempre di mantenere la prudenza in amore. Sabato giornata interessante per chiarire i malintesi. Programma eventi lavorativi da mettere in atto tra qualche tempo;

Capricorno. Pensi e riesci ad attuare delle strategie. Ti stai dando tanto da fare: sei forte, nonostante l’ambiente esterno. Un’occasione da sfruttare al volo per te;

Acquario. Cerchi tranquillità e non la trovi, per cui ti ritrovi in mezzo alle polemiche e alle contestazioni. Puoi recuperare? Certo, soprattutto in amore. Non spendere denaro solo per soddisfare il tuo ego e dimenticare la frustrazione;

Pesci. Fai confusione in amore o magari qualcuno fa confusione. Probabilmente vivi ancora una lontananza oppure hai iniziato a credere meno in una persona. Oggi c’ un piccolo recupero. Devi dire qualcosa? Parla entro venerdì mattina. Si avvicina il momento di fare nuove scelte.

Maria Mento

