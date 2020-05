Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 6 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 6 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 6 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Meraviglie-La Penisola dei tesori”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, la fiction “La Compagnia del Cigno”: alcuni studenti del Conservatorio vengono convocati da Marioni perché un noto Maestro d’orchestra, Ruggero Fiore, arriverà a Milano per dirigerli. Marioni esenta tutti dal frequentare le altre lezioni perché vuole che i suoi ragazzi facciano una bella figura con il prestigioso ospite e invita soprattutto Barbara a mettere da parte per quella settimana i suoi impegni al liceo. In seconda serata, “Stramaledetti amici miei”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia-Speciale”. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Star Wars-Il risveglio della forza”: Luke Skywalker è scomparso. La leggenda, però, narra che il cavaliere Jedi si sia ritirato in esilio in una galassia nascosta, indicata su una mappa. Ed è proprio dietro a tale mappa, affidata al droide BB-8 dall’abile pilota Poe Dameron, che si scatena una caccia serrata sia da parte della Resistenza al comando della Principessa Leia Organa, che dal Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’ex Impero guidato da Darth Vader e condotto da Kylo Ren, un giovane cavaliere desideroso di trovare definitive conferme nel lato oscuro della forza. Nel frattempo, l’impavida Rey, una giovane mercante di rottami con un passato misterioso alle spalle e Finn, un disertore degli assaltatori del Primo Ordine in fuga verso una nuova vita, diventano accidentalmente custodi del droide BB-8. Nella loro rocambolesca fuga per evitare la cattura e la morte e riportare il droide da Leia, Rey e Finn s’imbatteranno nei mitologici Han Solo e Chewbacca. A seguire, il film “Blade runner”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”. In seconda serata, il film “Todo modo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Se solo fosse vero”: Elizabeth è un giovane medico, assorbita dal proprio lavoro e praticamente priva di una vita sentimentale: coinvolta in un terribile incidente d’auto, muore e si ritrova sospesa in uno stato intermedio. Nel frattempo, la sua casa, ormai vuota, viene affittata da un giovane architetto solitario che ha il destino di essere l’unico a vedere lo spirito di Elizabeth, con la quale intesse un rapporto.

Maria Rita Gagliardi

