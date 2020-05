Trump, baci e abbracci senza mascherina: ennesimo passo falso del Presidente Usa

Il presidente Usa Donald Trump è stato filmato mentre stringe la mano ad alcuni rappresentanti, senza indossare la mascherina: il passo falso è diventato virale.

In queste ultime settimane gli americani hanno letteralmente bersagliato Donald Trump. Persino molto dei suoi soliti seguaci hanno notato che i comportamenti del Presidente Usa non sono consoni al ruolo istituzionale che ricopre. In più di un’occasione, infatti, il leader americano è stato corretto e smentito per le affermazioni sul Coronavirus dallo stesso comitato tecnico-scientifico scelto per gestire la crisi sanitaria nel Paese a stelle e strisce.

Gli episodi più clamorosi riguardano le dichiarazioni sul continuare a lavorare nonostante il rapido diffondersi del virus, risalenti all’inizio del contagio negli Usa, e quella di qualche settimana fa sulle “iniezioni di disinfettante“. Frase che successivamente è stata smentita per evitare che altri americani seguissero il consiglio e che lo stesso Trump successivamente ha chiarito, spiegando di essere stato frainteso.

Trump: strette di mano e abbracci senza mascherina, è bufera

Tralasciando la polemica innescata già da diverse settimane con la Cina sulle presunte prove che il virus sarebbe stato creato in laboratorio, il Presidente Usa fa discutere soprattutto per la sua mancanza di attenzione alle raccomandazioni dei medici. Ieri Trump è andato a visitare la fabbrica della Honeywell di Phoenix (Arizona), una delle maggiori produttrici di mascherine N95 per i medici che combattono quotidianamente il Coronavirus.

Com’è possibile constatare dalle immagini, il Tycoon si presenta senza mascherina e con passo spedito si dirige verso i rappresentanti dell’azienda che saluta con una calorosa stretta di mano. Se questo non bastasse, ad un certo punto sembra che si stia persino prodigando in un abbraccio, eludendo anche la regola sul distanziamento sociale. Le immagini sono presto diventate virali ed hanno suscitato enormi polemiche sui media e sui social network.

