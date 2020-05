Calciomercato Juventus, per Pogba i bianconeri mettono tre nomi sul piatto

Certi amori non finiscono.

E non è mai finito quello tra il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus.

Lasciatisi ormai quattro stagioni or sono – con Pogba tornato al Manchester United (dov’era cresciuto) per la cifra monstre di 105 milioni di euro (di cui 27 per il procuratore Mino Raiola) – il club torinese e il centrocampista non hanno mai smesso di pensarsi, vicendevolmente.

Copiose sono le dichiarazioni di amore di Pogba per i bianconeri e più volte il club pluricampione d’Italia è stato associato a Pogba in ottica mercato.

In vista del mercato prossimo venturo (il primo dell’era covid) la situazione pare destinata ad essere la stessa.

E così dall’Inghilterra si è parlato dei nomi che la Juventus sarebbe pronta ad inserire in un ipotetico scambio con i Red Devils.

Nel prossimo mercato, infatti, si pensa che la maggior parte degli affari di calciomercato riguarderanno gli scambi – per i problemi di liquidità dovuti alle difficoltà economiche dei club.

E così secondo Sky Sports la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto Douglas Costa, Alex Sandro e Federico Bernardeschi (bisogna capire se tutti e tre, soltanto uno o due) e i tre i giocatori dal canto loro sarebbe felici di indossare la casacca del club inglese, voglioso di riscatto dopo anni di sostanziali delusioni.

Adesso bisogna vedere se il Manchester United è pronto ad accettare uno scambio con i giocatori succitati.

Per quanto riguarda Pogba, non dovrebbero esserci problemi (anche se bisognerebbe ridiscutere forse il faraonico contratto).

Perché certi amori non finiscono.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!