Chiara Nasti ha un flirt con Nicolò Zaniolo? L’influencer smentisce – VIDEO

Chiara Nasti ha negato di avere un flirt con Nicolò Zaniolo, ecco cosa ha detto ai suoi fan su Instagram

C’è un nuovo amore nella vita di Chiara Nasti? Stando ai rumors delle ultime ore ci sarebbe un flirt in corso tra la nota e amata influencer e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

La Nasti ci ha tenuto a fare chiarezza in merito alla cosa, tramite una Instagram Stories ha smentito di avere un flirt con Zaniolo. Queste le sue parole: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà, lo saprete direttamente da me in prima persona come ho sempre fatto. #bastaconstefakenews”.

Non sembra esserci quindi nessuno nuovo amore nella vita di Chiara dopo la rottura con l’ex fidanzato Ugo. La Nasti è ancora single o al momento non vuole rivelare dettagli della sua vita sentimentale? Lo scopriremo.

Sara Fonte

