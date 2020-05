Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2020: l’Acquario vuole cambiare, i Pesci vivono lontananze in amore

Giovedì 7 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Alcune situazioni che ti hanno colto ad aprile erano prevedibili. Nel mio libro scrivevo così: “A questo punto ci sono cambiamenti quotidiani. Forse è ora di cambiare ruolo, gruppo, capi. La sopportazione è al limite“. Saturno da poco è di nuovo favorevole, per cui è vero che il 2020 è nato in modo pesante ma ora, a maggio, c’è più aria di speranza. Non dovresti mai lasciar perdere l’amore;

Toro. La Luna è opposta. Potrebbero esserci provocazioni per motivi banali, quindi non dovresti agitare le acque. Sei molto testardo e questo è un tuo grande limite. A maggio preparati a tirare fuori la grinta e a combattere;

Gemelli. Sei arrivato a un punto di svolta. Ci può essere un recupero per le questioni pratiche. Venere nel segno favorisce l’amore: con lo sblocco potrai anche iniziare a guardarti intorno, se non hai già qualcuno nel cuore;

Cancro. Sei ancora libero dall’opposizione di Saturno ma le cose non vanno meglio perché tu continui a lottare. Hai voglia di cambiare, ma in questi giorni devi essere cauto e magari lasciar parlare gli altri. Venere neutrale non porta scossoni in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Saturno è opposto e tu sei nervoso. Sul mio libro avevo scritto: “Gli imprenditori, le persone che hanno voglia di cambiare, che sono in crisi, si preparino a un dentro o fuori definitivo“. Molti si trovano in questa situazione. Occhio alle tensioni con le persone che lavorano con te o con i capi;

Vergine. A differenza di altri segni, tu puoi costruire: per te c’è un cielo importante. Nel mio libro sul 2020 scrivevo così: “Un po’ di insoddisfazione nasce dopo l’11. Attenzione a delle discussioni, Tu fai le cose al meglio, mentre attorno a te ci sono persone che tendono a sfuggire alle responsabilità“. Magari ci sono anche persone invidiose sul lavoro. In amore non sei ugualmente forte: forse sei distratto;

Bilancia. Qualche problema personale da risolvere. Rileggo con te anche il mio libro, per dimostrare che non ho mai detto che questo sarebbe stato un anno straordinario per tutti. Scrivevo per maggio: “Torna una grande fora. L’Amore può essere sviluppato al meglio, anche se nei rapporti c’è sempre qualche piccolo dubbio o discussione“. Ci son possibili cambi di gruppi/ruolo sul lavoro. Grande carica nei sentimenti;

Scorpione. Hai la Luna nel segno. Sul mio libro scrivevo: “Posso dire che sci sono delle discussioni. Nuove collaborazioni possono nascere all’improvviso“. Anche delle chiusure possono nascere all’improvviso perché il cambiamento implica una cesura netta con il passato. Marte è dissonante, quindi restare calmi è difficile.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tre giornate importanti in arrivo per te. “Il lavoro toglie smalto all’amore“, scrivevo sul mio libro. Tu hai una scarsa tranquillità dal punto di vista lavorativo che finisce per influire sulla sfera sentimentale. Fai attenzione;

Capricorno. Si prevede una svolta, a maggio e giugno, per le persone che hanno un lavoro precario. Si può ritrovare stabilità dopo un periodo non facile. Tu sei sempre determinato e Giove nel segno ti aiuta ad avere qualcosa in più;

Acquario. Sei stanco e nervoso, oltre a diverse cose che devi chiarire. Vuoi fare cose nuove. Magari i più giovani potranno fare esperienze in altri luoghi. Piano piano avremo orizzonti più vasti;

Pesci. Maggio è un mese delicato per i sentimenti. “Periodo di riflessione per i sentimenti, forse solo di lontananza“, scrivevo sul mio libro. Devi lavorare a progetti pratici che saranno vincenti tra breve. Il lavoro ti porta ansia e fatica, ma è soddisfacente. Le lontananze sentimentali sono confermate.

Maria Mento

