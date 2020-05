Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 7 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 7 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 7 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”: Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora. Toni non è quello che sembra e Laura lo scopre. A seguito di questo, lo allontana da lei e dalla sua famiglia. Giada, per un caso, trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato. Giovanni, il figlio minore di Laura scopre per la prima volta l’amore. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico “Salemme il bello… della diretta! – Una festa esagerata”. In seconda serata, una nuova puntata del programma di attualità “Revolution-Storie dal futuro”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il caso Collini”: 2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini, anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer, infatti, era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Diritto e rovescio”, seguita dal film “La verità non può aspettare”.

Su Canale 5 va in onda il film “Pelè”: la storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelè, da quando appena diciassettenne segnò il goal che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un’infanzia di povertà, Pelè ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare tutte le avversità, trovare la via della grandezza e ispirare un intero Paese, cambiandolo per sempre. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games”: ogni anno, come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente e il governo di Panem, paese post apocalittico diviso in dodici Distretti e sorto sul territorio del Nord America, sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games, reality che si svolge attraverso una serie di prove fisiche e combattimenti all’ultimo sangue terminanti con il trionfo di un solo vincitore. Tra i concorrenti dell’ultima edizione, dallo stesso Distretto arrivano la 16enne Katniss, offertasi volontaria per salvare la vita della sorella minore e istruita a combattere dall’ex vincitore e alcolizzato Haymitch, e il giovane Peeta, da sempre invaghito della ragazza. In seconda serata, il film “I figli degli uomini”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network va in onda una nuova puntata di “Fuori Menù”.

Maria Rita Gagliardi

