La vendetta delle api: calabrone killer cucinato all’interno dell’alveare

In un documentario della BBC2, viene mostrato come le api giapponesi si difendono dall’attacco all’alveare di un calabrone killer.

Le recenti notizie sulla possibilità di un’invasione di calabroni killer negli Usa e in Canada, ha fatto appassionare i cittadini americani sull’argomento. A suscitare la preoccupazione di molti c’è il rischio che questi mastodontici insetti possano mettere in pericolo la sopravvivenza delle api americane. Due in particolare sono stati i video che hanno colpito l’opinione pubblica a riguardo, quello in cui si vede un calabrone killer che massacra uno sciame di api e quello in cui un altro attacca e avvelena un topo.

In questi giorni un video tratto da un documentario della BBC2 del 2007 è diventato virale proprio in seguito alla pubblicazione delle notizie riguardanti la possibile invasione dei calabroni killer. In questo si vede uno di questi pericolosi insetti che attacca un alveare in Giappone. Il suo attacco, però, si tramuta in un suicidio quando le api reagiscono all’aggressione e lo uccidono.

Le api giapponesi si vendicano del calabrone killer

Reagendo tempestivamente e all’unisono all’aggressione subita, le api circondano e avvolgono il calabrone, bloccandogli ogni possibilità di fuga. Invece di pungerlo come farebbero con un altro invasore, queste cominciano a fare vibrare le ali. Le api, in con quel movimento, sono in grado di creare una specie di “forno” che brucia vivo il calabrone killer a 46°C. Mentre queste sono in grado di sopravvivere a temperature più alte, questi calabroni giganti invece vengono uccisi.

