Coronavirus, Fase 2: musei e cinema pronti a ripartire: ecco le regole e i divieti – VIDEO

Ecco quali sono le regole e i divieti da rispettare per la riapertura di cinema e musei durante la Fase 2 del Coronavirus, le discoteche rimarranno chiuse

È da poco iniziata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, di seguito trovate le prescrizioni del comitato tecnico-scientifico inviate al Governo per decidere le prossime autorizzazioni.

Sono vietate le file nei musei che riapriranno dal 18 maggio, percorsi a senso unico guideranno i visitatori per i disinfettanti situati nelle sale e agli ingressi. Sia i visitatori che il personale dei musei dovranno indossare la mascherina. Sarà necessario prenotare online per evitare di pagare in contanti, sarà inoltre vietato ascoltare le audioguide e tenere accesi gli schermi Touch.

Anche al cinema e ai concerti bisognerà prenotare i biglietti online. Sarà obbligatorio rispettare il distanziamento sociale, la gente non potrà rimanere in piedi, solo una poltrona su due potrò essere utilizzata. Il personale dovrà indossare guanti e mascherina. Le stesse regole previste per cinema e musei dovranno essere osservate anche per le manifestazioni pubbliche. I posti dovranno essere preassegnati e distanti tra loro, nessuno potrà presentarsi all’ultimo.

Durante la stagione estiva discoteche e altri locali per il divertimento dovranno rimanere chiusi dal momento che in questi luoghi il rischio di contagio è troppo elevato anche perché è impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Anche le feste private rimangono vietate. Sara Fonte

