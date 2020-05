Covid-19: muore bimbo di 6 settimane, è la più giovane vittima del virus

Confermato questa mattina dal premier gallese che tra le 300 vittime di ieri registrate in Gran Bretagna c’è anche un bambino di 6 settimane.

La crisi sanitaria in Gran Bretagna è ancora troppo grave per permettere ai governi di aprire alla fase 2. Il bilancio delle vittime di ieri è superiore ai 300 decessi e praticamente tutti i primi ministri hanno annunciato un prolungamento del lockdown fino alla fine di maggio. Tra queste vittime è stata registrata anche quella di un bimbo appena nato, morto a sole 6 settimane dalla nascita. Un dramma, quello delle giovanissime vittime, a cui malauguratamente abbiamo assistito anche nelle settimane passate.

Inizialmente, visto che i dati statistici in tal senso erano incoraggianti, si è sperato che il Covid-19 nei più giovani sviluppasse sintomi più miti. Nonostante la maggior parte dei giovani se la cavi con conseguenze meno gravi, non è escluso che in alcuni il virus possa avere conseguenze letali. Lo dimostrano le notizie riguardanti i tanti giovani scomparsi in questi mesi.

I bimbi e le giovani vittime del Covid- 19

Il primo caso di ragazzo deceduto per Coronavirus in Europa è quello del 21enne calciatore Francisco Garcia. Il ragazzo è deceduto, però, poiché aveva precedentemente sviluppato una forma di leucemia che ha favorito l’azione del virus. Nelle settimane successive a Francisco si è aggiunta la 16enne francese Julie, la quale non aveva malattie pregresse. Pochi giorni più tardi è stata la volta di un 14enne portoghese e di una 12 belga.

Con il passare delle settimane, dunque, si è abbassata l’età delle vittime più giovani del Covid-19. Ad inizio aprile, per la prima volta è morto un bambino sotto ai dieci anni: in Gran Bretagna è morto un bambino di soli 5 anni. Sempre ad aprile triste primato l’aveva ottenuto la piccola Jay La Santa, bambina di appena 5 mesi.

