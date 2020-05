Maradona e il complotto di USA 94. Parola di Abel Balbo: “Hanno messo su un teatrino”

Ieri andava in onda su Canale 5 in prima serata il film dedicato a Pelé ed oggi invece si torna a parlare di quello che è di fatto il suo antagonista assoluto nell’immaginario collettivo (anche se, in realtà, tra i due c’è sempre stata stima – oltre al fatto che hanno vissuto due ere calcistiche totalmente diverse).

Parliamo dell’argentino Diego Armando Maradona, fuoriclasse assoluto e per alcuni “megl’è Pelé”.

S’è tornato a parlare di lui perché Abel Balbo – ex attaccante di Udinese e Roma in Italia – ha parlato della positività di Maradona ad USA 94, quando la nazionale albiceleste stava facendo benissimo (prima che il capitano e leader assoluto venisse squalificato).

Queste le parole di Balbo a ‘TNT Sport’: “Tutto quello che è successo con Diego è stato un complotto. L’Argentina dava fastidio e non potevano permettere che diventasse campione del mondo, soprattutto con Maradona come capitano, anche perché era l’ultimo anno della presidenza di Havelange. Era tutto molto strano, Diego con noi è sempre stato molto sincero e stava facendo le cose per bene. Ma lo hanno cercato e se lo sono venuti a prendere, hanno messo su un teatrino”.

In effetti, non si vedrà mai – né prima né dopo – una infermiera scendere in campo per andare a prendere un giocatore: “È l’unica volta nella storia che un’infermiera va a cercare un giocatore dentro il campo per fargli l’antidoping. Ma poi il tempo ci ha dato ragione, nella FIFA c’era qualcosa di abbastanza losco“.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!