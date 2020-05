Schianto contro un cinghiale nel bolognese: nell’impatto muore una guardia giurata

Per settimane non abbiamo dovuto riportare di incidenti stradali, complice il lockdown che ci ha portato per lo più a stare a casa.

Purtroppo quest’oggi dobbiamo scrivere di una vittima della strada.

Parliamo di un uomo di 44 anni residente a Bologna che è morto ieri sera dopo un terribile incidente avvenuto in torno alle 22 nel territorio di San Lazzaro di Savena, lungo la complanare nella frazione di Colunga.

L’uomo – guardia giurata – viaggiava a bordo di un’auto di una vigilanza privata quando si è schiantato contro un grosso cinghiale spuntato improvvisamente sulla strada.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: nonostante il pronto intervento di carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, non è stato possibile fare altro che constatare la sua morte avvenuta a causa del violento impatto contro l’animale (morto a sua volta).

Non è la prima volta che in zona avviene un incidente di questo tipo: nei giorni scorsi un automobilista 21enne si era scontrato con un cinghiale ma in quel caso il giovane ne era uscito illeso.

(Immagine d’archivio)

