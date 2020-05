Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 8 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 8 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 8 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la cerimonia dei “David di Donatello 2020”. A seguire, nuova appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3 va in onda il film “La ruota delle meraviglie-Wonder Wheel”: le vicissitudini di una cameriera disillusa, sullo sfondo della New York anni 50. In seconda serata, il programma di approfondimento, condotto da Gad Lerner, “La Scelta – Speciale I partigiani raccontano”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. Subito dopo, un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, il programma di intrattenimento “Scherzi a parte”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2”: la nascita di Renesmee, la figlia di Edward e Bella, ha scatenato l’intervento dei Volturi contro i Cullen. Essi, infatti, credono che si tratti di una bambina immortale e quindi molto pericolosa perchè svelerebbe al mondo l’esistenza dei vampiri. I Cullen si vedono, perciò, costretti a raccogliere intorno a loro un gruppo di vampiri che testimonino il contrario. Tra loro vi è anche Jacob, già innamorato della bambina. A seguire, il film “Juno”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 8 maggio 2020

Rai 1

21:20 David di Donatello 2020

23:30 TV7

Rai 2

21:20 N.C.I.S

22:30 The Rookie

Rai 3

21:20 La ruota delle meraviglie-Wonder Wheel (film)

23:30 La Scelta – Speciale I partigiani raccontano

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:20 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Scherzi a parte

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2 (film)

23:30 Juno (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

