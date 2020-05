Uomini e Donne, svelato chi è l’Alchimista: è un ex corteggiatore di Giovanna Abate – VIDEO

A Uomini e Donne l’Alchimista non si è ancora mostrato, ecco chi è il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate

Si continua a parlare del corteggiatore misterioso di Giovanna Abate a Uomini e Donne, l’Alchimista.

Il corteggiatore avrebbe dovuto rivelare la sua identità nella puntata di oggi ma così non è stato. Stando a BitchyF il corteggiatore sarebbe Angelo, ex corteggiatore della Abate, la tronista lo ha eliminato dopo la prima puntata perché fisicamente non vedeva quel ‘boom’ che cercava.

Boom è la parole che l’Alchimista ha usato parlando di Giovanna, tra le varie cose le ha infatti detto: “Esteticamente per me sei da boom, ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti.”

Sono state proprio le sue parole a far pensare che potrebbe essere proprio Angelo l’Alchimista. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

