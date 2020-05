1000 modi per morire: uomo investito e ucciso da un aereo su una pista d’atterraggio

Un uomo è stato investito e ucciso da un aereo in fase di atterraggio. A quanto pare la vittima si trovava sulla pista senza autorizzazione.

Ieri notte si è verificato un tragico incidente su una delle piste d’atterraggio dell’aeroporto Austin-Bergstrom (Texas). Un aereo in arrivo da Dallas stava atterrando quando il pilota si è accorto che c’era un uomo che camminava sulla pista. In un disperato tentativo di evitarlo, questo ha cercato una manovra eversiva, ma non ha fatto in tempo. L’uomo, di cui non si conosce l’identità poiché non aveva documenti di riconoscimento, è stato colpito da uno dei motori e sbalzato in aria.

Leggi anche ->Tremendo incidente aereo: velivolo con 177 passeggeri si spezza in tre durante l’atterraggio ad Istanbul

Il pilota a quel punto ha chiamato la torre di controllo ed ha richiesto l’arrivo dei soccorsi sulla pista. A trovare l’uomo è stato uno dei dipendenti dell’aeroporto, il quale ha poi indicato ai soccorritori l’esatto punto in cui si trovava il corpo. Purtroppo l’intervento dei paramedici si è rivelato inutile, visto che al loro arrivo era già deceduto. I passeggeri a bordo del volo non si sono praticamente accorti di nulla e sono stati fatti sbarcare poco dopo l’atterraggio.

Leggi anche ->Guasto a bordo, aereo atterra in autostrada: “Una scena vista solo nei film”

Uomo investito da aereo: s’indaga sull’identità della vittima

Come da prassi sull’accaduto è stata aperta un’indagine. Gli agenti hanno esaminato la scena del sinistro per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed ora stanno cercando di capire chi fosse quell’uomo. L’ipotesi principale è che si trattasse di qualcuno che ha violato i divieti e stava camminando sulla pista. Addosso, infatti, non aveva documenti e non portava nemmeno l’uniforme che hanno gli addetti della pista. Resta da capire il motivo di quella trasgressione. Intanto dall’aeroporto fanno sapere che verrà fornita piena collaborazione alla polizia per il proseguimento delle indagini.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!