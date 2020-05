Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Anna Ferzetti, attrice e compagna di Pierfrancesco Favino.

Ieri sera, Pierfrancesco Favino ha vinto il “David di Donatello” come “Migliore attore protagonista” per il film “Il traditore” di Marco Bellocchio, nel quale interpreta il boss e pentito di mafia Tommaso Buscetta. Durante la premiazione, avvenuta a distanza a causa del COVID-19, ha fatto irruzione Anna Ferzetti, compagna di Favino che, in diretta, lo ha baciato. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attrice.

Anna Ferzetti è nata a Roma, nel 1982. E’ figlia d’arte, essendo figlia dell’attore Gabriele Ferzetti. Per lei, il grande successo, nel mondo della recitazione, è arrivato grazie alla web series, di cui è protagonista, dal titolo “Mamme imperfette”.

Prima di dedicarsi alla recitazione, ha passato molto tempo con la madre, visto che il padre non era mai molto presente a causa del suo lavoro. Quando aveva 11 anni, lei e la madre si sono trasferite a Londra, per poi fare ritorno in Italia 2 anni dopo. A 18 anni, ha deciso di prendere in mano la sua vita e si è trasferita a Roma.

Al contrario di quanto si possa immaginare, non ha conosciuto il compagno Pierfrancesco Favino su un set cinematografico, ma ad una festa di amici in comune, durante la quale hanno ballato insieme e Piefrancesco ha pestato un piede alla sua metà. I due sono genitori di due figli: Greta e Lea.

Ha studiato per 15 anni in una scuola di tedesco. Ha lavorato insieme a Piefrancesco Favino in teatro, ma mai al cinema.

