Chi è Ludovico Tersigni, protagonista di Skam Italia e Summertime: età, biografia e curiosità

Cenni biografici sull’attore Ludovico Tersigni, protagonista di “Skam Italia” e “Summertime”.

Giovane promessa della recitazione italiana, Ludovico Tersigni, protagonista delle serie Netflix “Skam Italia” e “Summertime”, sta riscuotendo un grandissimo consenso, soprattutto tra i giovanissimi. Ecco, per voi qualche cenno biografico sull’attore.

Ludovico Tersigni è nato a Nettuno, l’8 agosto 1995. Si è diplomato al liceo classico “Chris Cappell College” di Anzio. Fin dalle medie, si cimenta nei musical, continuando poi a studiare in compagnie di musical e frequentando corsi di teatro. Nel 2014, esordisce al cinema nel film “Arance & martello”, diretto da suo zio Diego Bianchi, presentato alla “71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia”. Due anni dopo, ottiene un ruolo secondario in “L’estate addosso”, film diretto da Gabriele Muccino, mentre dal 2015 compare nella serie italiana “Tutto può succedere”, interpretando il personaggio di Stefano Privitera. Viene confermato nella seconda e terza stagione della serie.

Biografia e curiosità su Ludovico Tersigni

Nel 2016, viene scelto per interpretare il ruolo del protagonista nel film “Slam – Tutto per una ragazza”, presentato al Torino Film Festival e poi distribuito nelle sale l’anno successivo. Per poter interpretare Samuele, il protagonista del film, ha imparato ad andare sullo skateboard, realizzando così in prima persona alcune delle evoluzioni previste nel film. Nel 2018, esordisce nel ruolo di Giovanni Garau, nella web serie “Skam Italia”. Nel 2020, è il protagonista maschile della produzione italiana Netflix “Summertime”.

Maria Rita Gagliardi

