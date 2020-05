Chi è Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci.

Questo pomeriggio, seppur in replica, Federica Panicucci sarà ospite a “Verissimo”. La conduttrice, da poco tornata al timone di “Mattino Cinque” ogni mattina su Canale 5, parlerà a cuore aperto della sua vita e della sua sfera sentimentale. Da qualche anno, la presentatrice, dopo il matrimonio naufragato con il dj Mario Fargetta, è legata all’imprenditore Marco Bacini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Marco.

Marco Bacini è nato a Milano, il 22 novembre 1976. Possiede il marchio di moda Rude is cool, che conta svariati negozi in giro per il mondo. Ha collaborato con moltissimi personaggi dello spettacolo, fra cui Chiara Ferragni.

Insieme a Federica Panicucci ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising: i due si sono conosciuti proprio in occasione di quel progetto lavorativo e da allora non si sono più lasciati. La loro prima uscita pubblica risale all’inaugurazione del loro negozio di t-shirt in pieno centro a Milano

Biografia e curiosità su Marco Bacini

E’ un attivo imprenditore nel campo dello spettacolo (ma anche nella comunicazione e nella moda) con la sua azienda, la MB Management. La sua passione più grande sono le auto di lusso com’è possibile ammirare sul proprio profilo Instagram: Lotus Evora 400, Bentley Bentayga, Ferrari California, Lamborghini Huracan, Lotus Exige, Ferrari 430. In passato, è stato fidanzato con un’altra bellissima bionda: Daisy, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Maria Rita Gagliardi

