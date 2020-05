Coronavirus, la Serie A riparte? Spadafora alimenta i dubbi: “Contagi non ci fanno ben sperare”

La Serie A ripartirà?

Nonostante molte squadre stiano riprendendo gli allenamenti, i dubbi permangono.

E vengono ulteriormente alimentati dalle parole del Ministro Vincenzo Spadafora a Seila tv Bergamo: “Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata “prudenza”. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 ore certamente non aiuta”.

Si dovrebbe riuscire a stabilire entro la prossima settimana, ma i dubbi al momento permangono: “La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell’analisi della curva, l’andamento dei contagi dopo questa prima apertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo adottato dalla FIGC. Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Queste due cose insieme, ci consentiranno di decidere”.

