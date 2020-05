Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2020: l’Ariete si prepara al recupero, il Toro vive ancora disagi

Sabato 9 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Luna, Venere e Marte favorevoli. I rapporti interpersonali ti vedono protagonista. Tu non ti arrendi mai e questo sarà utile per un periodo di recupero che stai per affrontare. Occhio perché Saturno tornerà dissonante, e quindi vivi sempre degli alti e bassi;

Toro. Ti servono coraggio e fiducia. Saturno sta ritardando i tuoi progetti, ma loro sono sempre lì, non sono scomparsi. Certo, tu vivi un disagio e magari sei arrabbiato perché sei circondato da persone poco affidabili;

Gemelli. Ti piace amare, ma a volte siete dispettosi. Magari, se ce l’hai con una persona, tendi a farle delle ripicche. Il transito di Saturno metterà a posto questioni che sono rimaste in sospeso. Devi portare tanta pazienza e devi avere fiducia, ma io credo nel’aiuto che potrebbe arrivare da qualcosa che non conosciamo;

Cancro. Vivi molte tensioni dall’anno scorso. Saturno, al momento, non è opposto.Hai la mente libera e hai un orizzonte più ampio. Alti e bassi nei sentimenti. Potresti sfruttare la giornata di oggi per chiarire questioni importanti. Avrai un agosto forte: magari, in quel mese, perfezionerai un incontro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Stai vivendo male questa condizione astrologica che ti vede molto insofferente e un po’ giù di tono. Probabilmente hai anche a che fare con persone che agiscono contro di te. Il tuo orgoglio ti frena: non mandi all’aria determinate situazioni per non arrenderti. Saturno opposto parla di battaglie in ambito pratico e lavorativo;

Vergine. Sei pieno di energia ma questo sabato è una giornata ottima da sfruttare per il riposo. Chi porta avanti un’attività riparte lentamente. Molti Vergine, addirittura, non si sono mai fermati, nonostante questi mesi di blocco. Se qualcuno non riconosce il tuo lavoro per te è un problema. L’amore è un po’ offuscato: metti i sentimenti in secondo piano oppure la tua visione è differente rispetto a quella del tuo partner;

Bilancia. Il momento è buono per fare delle scelte importanti per l’estate. Il mese di luglio sarà buono per le relazioni. Sul lavoro hai dovuto affrontare tensioni. Cerca, ora, di evitare dei compromessi;

Scorpione. Desideri la tranquillità, ma questa energia positiva non arriva, così come non arrivano dei responsi che stai aspettando. Vivi nell’incertezza. Non sai se durante la seconda parte dell’anno cambierai gruppo, luogo di lavoro. Giove è dalla tua parte e ti può aiutare a guadagnare. Quando ne avrai l’opportunità ti darai alla fuga.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Luna nel segno e Venere opposta. Vivi contraddizioni in amore: un giorno ti senti vicino a una persona, mentre l’altro pensi che vorresti essere libero da legami. Giornate utili per risolvere un problema personale;

Capricorno. Giove è nel segno e tu continui a essere forte. Molte volte si riparte quando si tocca il fondo. Molte situazioni “malate” sono state azzerate e ora sei pronto alla ripartenza. Riscontri in amore, quindi non chiudetevi;

Acquario. Cambiamenti in atto da fine marzo, ma sono cambiamenti che devi volere tu e sono sempre sofferti perché nascono sotto l’azione imperiosa di Saturno e Urano dissonante. Non conviene darsi addosso, quanto piuttosto uscire da contraddizioni e da polemiche che ora devi affrontare;

Pesci. Sei nervoso. Nei sentimenti non devi scegliere strade difficili. C’è sofferenza, lontananza, e tradire non è l’azione che ti consentirà di risolvere i problemi che ci sono. Ci sono sospetti, in alcune coppie, e disagi. Chi ha rinunciato a un amore forse ha anche pensato di essere stato preso in giro.

