Silvia Romano liberata, i lettori di Libero non si chiedono altro: “Quanto ci è costata?”

In seguito alla notizia della liberazione di Silvia Romano, prigioniera di una banda armata da oltre un anno e mezzo in Kenya sono giunti messaggi di gioia da ogni parte – a prescindere dall’appartenenza politica (abbiamo già riportato quelli di Salvini nell’articolo pubblicato immediatamente dopo la notizia della liberazione di Silvia Romano, di seguito vi proponiamo il tweet della Meloni).

La liberazione di #SilviaRomano è una gran bella notizia. In attesa di vederla tornare in Italia il ringraziamento di Fratelli d’Italia va ai nostri servizi di Intelligence e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo.#silvialibera — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 9, 2020

Ma pare ci sia chi non condivide questa felicità.

Sono i lettori di Libero (ma non solo loro, è chiaro) che – al post pubblicato dal quotidiano di Feltri – mostrano un’ampia gamma di sentimenti, oscillanti tra l’indifferenza e l’ossessione per il costo per l’eventuale riscatto della volontaria italiana.

Di seguito una serie di screenshot dei commenti:

Intanto Silvia Romano si gode la libertà e dichiara – come riportato dal ‘Fatto Quotidiano’: “Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia”.

