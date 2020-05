Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 9 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 9 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 9 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, lo spettacolo, con protagonista Roberto Benigni, “I dieci Comandamenti”. A seguire, “Techetechetè- Roberto Benigni, così non l’abbiamo mai visto”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio-Antivirus”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Aspettando le parole”, seguita dalla fiction “Liberi tutti”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia-Speciale Weekend”. Subito dopo, il film “Blue Steel – Bersaglio mortale”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Richard-Missione Africa“: quando l’uovo si schiude e Richard apre gli occhi sul mondo per la prima volta, i suoi genitori non ci sono più e, al loro posto, il neonato passerotto trova la cicogna Aurora che lo porta nel suo nido e lo cresce come un figlio. Col sopraggiungere dell’autunno, però, le cicogne dello stormo di Aurora, del suo compagno Claudius e del loro cucciolo Max, devono partire verso l’Africa, per sfuggire al freddo e obbedire alla loro natura. Anche se costa loro moltissimo, devono abbandonare Richard: non sopravviverebbe al viaggio. Ma il passero non ci sta: convinto di essere una cicogna, parte intrepido verso Sud, deciso a ricongiungersi con la sua famiglia. A seguire, il film “Lupin III – La lampada di Aladino”.

Su La 7 va in onda il film “La caccia”: Bubber Reeves, evaso con un complice, resta solo e, nel tentativo di raggiungere il Messico, arriva dalle parti del suo paese d’origine. Qui sua moglie è divenuta l’amante di Jake, figlio dell’uomo più ricco del luogo. La sua presenza scatena i peggiori soggetti mettendoli sulle sue tracce. Solo lo sceriffo Calder cerca di mantenere l’uso della ragione, ma il suo intervento è inutile. In seconda serata, il film “Terra e libertà”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “007-Mai dire mai”: grazie a un piano molto sofisticato, la Spectre è riuscita a impossessarsi di due missili a testata nucleare e minaccia di far saltare mezzo mondo. Usa e Gran Bretagna possono risolvere la crisi solo pagando. All’agente segreto inglese James Bond viene affidato l’incarico di rintracciare il nascondiglio dell’organizzazione criminale.

Maria Rita Gagliardi

