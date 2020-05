Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 10 maggio 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 10 maggio 2020.

Questa sera, in prima serata su Raidue, andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. Come ogni domenica, da qualche settimana a questa parte, il padrone di casa Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, darà ampio spazio all’emergenza COVID-19.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 10 maggio 2020

A tal proposito, interverrà nuovamente in studio il virologo Roberto Burioni. Successivamente, Fazio ospiterà il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ci saranno, inoltre, il Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano, il microbiologo Giorgio Palù e Pierfrancesco Favino, che ieri ha vinto il “David Di Donatello” come “Migliore attore protagonista per il film “Il traditore” di Marco Bellocchio, nel quale interpreta il boss e pentito di mafia Tommaso Buscetta. E ancora: Carlo Verdelli e Don Luigi Ciotti.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

Appuntamento a questa sera, su Raidue, con una nuova puntata di “Che tempo che fa”.

Maria Rita Gagliardi

