Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 10 maggio 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 10 maggio 2020.

Questo pomeriggio, come ogni domenica, torna, su Raiuno, il consueto appuntamento con “Domenica In”. Anche oggi, la padrona di casa Mara Venier allieterà il nostro pomeriggio, in compagnia di tanti ospiti che, causa COVID-19, saranno tutti in collegamento. Ecco, per voi, quali sono.

Mara Venier intervisterà un volto amatissimo della tv italiana: Antonella Clerici che si racconterà in una lunga intervista tra vita privata e progetti futuri in televisione. Ci saranno anche Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che, due mesi fa, dopo Stella, nata nel 2018, sono diventati genitori della piccola Isabel.Protagonista di una lunga intervista sarà anche l’attrice Serena Rossi, protagonista del film “7 Ore per Farti Innamorare”, disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Tra gli ospiti di “Domenica In” anche Luca Trapanese, il 42enne gay che ha adottato Alba, la bambina con sindrome di Down, dopo l’abbandono da parte della madre. Spazio, infine, all’approfondimento sul COVID-19, con un collegamento con l’immunologo Le Foche, primario di immuno – infettivologia al day hospital del “Policlinico Umberto I di Roma”.

Appuntamento a questo pomeriggio, alle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

