Chi è Ross McCall, attore e fidanzato di Alessandra Mastronardi: età, biografia e curiosità

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda, in replica, “L’Allieva 2”, fiction nella quale Alessandra Mastronardi interpreta il ruolo di Alice Allevi, studentessa ventiseienne di medicina al sesto anno, che dopo una iniziale indecisione nella quale non sa minimamente cosa fare nella vita, sceglie di specializzarsi in medicina legale, in seguito alla morte della badante della nonna. Da diversi anni, l’attrice, venuta alla ribalta grazie ad un’altra fiction, “I Cesaroni”, fa coppia fissa con l’attore scozzese Ross McCall. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Ross McCall

Ross McCall è nato il 13 gennaio 1976, a Port Glasgow, in Scozia. Proprio in Scozia, tutti lo conoscono e lo amano per il suo ruolo di T-5 Joseph Liebgott nella miniserie della HBO, “Band of Brothers” e nei panni di Matthew Keller, nella serie di successo “White Collar”.

La famiglia dell’attore ha sempre vissuto in Scozia, anche se lui ha fatto la spola tra Los Angeles e il Regno Unito per perfezionarsi sul set. Si è avvicinato alla recitazione a 13 anni, al fianco di Freddie Mercury nel videoclip dei Queen “The Miracle”. Suo è un poliziotto che esercita la professione nel Sussex, mentre la loro madre, Maggie, è stata un’infermiera. Guest star in film e serie televisive di grande successo, ha anche pubblicato un documentario girato personalmente sul suo viaggio alle Isole Faroe.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Ross è stato fidanzato con la collega Jennifer Love Hewitt, con la quale ha recitato in un episodio di “Ghost Whisperer”. I due avrebbero dovuto sposarsi, ma nel 2008, Jennifer ha deciso di porre fine alla relazione. Nel maggio 2018, sul set del film “Us” a Roma, ha conosciuto Alessandra Mastronardi, con la quale fa tutt’oggi ancora coppia.

Ha sempre detto di essere un convinto cattolico, appartenente alla Chiesa di Roma. Inoltre, è anche un grandissimo tifoso dei Celtic F. C. Fede e sport si coniugano con un’altra passione: quella per gli animali. McCall, infatti, adora i cani

Maria Rita Gagliardi

