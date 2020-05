La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 11/05/2020 al 17/05/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Scorpione, Sagittario e Pesci

Ariete. Settimana che si apre col pensiero fisso della professione, per cui nelle prime giornate saranno penalizzati i sentimenti. Rimanda ogni discussione a domenica: è la cosa migliore da fare perché la Luna nel segno ti aiuterà a superare le dispute nel modo adatto. Da giorno 11 un’altra buona notizia perché Mercurio inizierà un transito positivo. Desideri recuperare il tempo perduto sul lavoro ma è ancora presto per avere una definizione globale dei tuoi progetti. Chi deve ripartire con un’attività vivrà delle novità. Migliori, un po’ per tutte le questioni, le giornate del fine settimana;

Toro. Il tuo oroscopo non parla di blocchi sul lavoro ma di progetti che semplicemente vanno rimandati. Inoltre, Saturno dissonante rende più facili le arrabbiature. Situazione vigorosa in amore grazie al transito del Sole. Si parte bene, lunedì e martedì, ma bisogna dire che anche qui ci sono dei ritardi che infastidiscono. Evita le dispute in famiglia. Le stelle ti consigliano di agire con cautela nella giornata del 13 maggio;

Gemelli. Con Venere e Mercurio nel segno non devi dire no all’amore, soprattutto se c’è una persona che ti piace. Sfrutta la giornata del 13 maggio. Chi è indeciso tra due storie, tuttavia, sarà preda di problemi. Sempre grazie a Mercurio viene rilanciata la tua voglia di fare dal punto di vista professionale. Nella parte centrarle della settimana potrai avanzare una proposta. Cerca di curare anche il tuo fisico. Venerdì e sabato le giornate più nervose della prossima settimana;

Scorpione. Settimana un po’ rallentata. Accumulerai stress sul lavoro e sicuramente dovrai ripensare al tuo ruolo. Magari stai anche aspettando che qualcuno (ad esempio un capo) decida le tue sorti. In amore rischi di vivere tensioni e soprattutto di riversare la tua frustrazione lavorativa sul tuo partner. Non c’è la chiarezza che vorresti. Cerca di evitare azzardi mercoledì e ricorda che sabato e domenica andrà meglio;

Sagittario. Il momento non è dei migliori, ma la tua forza sta nel sapere sempre come si reagisce contro le avversità. Non è il momento di lasciare il certo per l’incerto in amore: le avventure ti stuzzicano, ma davvero basta questo per mettere fine a relazioni che vanno avanti da anni? Tu non ami le cose scontate, e potresti sollevare tensioni, per cui occhio alle giornate di venerdì e sabato prossimi. Sul lavoro sono buone le giornate centrali della settimana: cerca di portare avanti i progetti che hai in mente. Marte è contrario e questo indica nervosismo, magari per risposte che non sono arrivate o progetti saltati all’ultimo momento. Sabato e domenica cerca di rilassarti;

Pesci. Settimana tranquilla, foriera di qualche buona intuizione (specie venerdì). C’è positività delle stelle per gli aspetti lavorativi. Ultimamente sei stato costretto a creare dei percorsi nuovi o a rivedere qualche questione che ti stava a cuore. Venerdì 15 la Luna sarà nel tuo segno. Cerca di tenere saldi i nervi e di non chiudere relazioni per litigi che si possono tranquillamente superare. Settimana difficile per chi ha una relazione complicata o per chi ne vive due contemporanee. Sabato potresti dover affrontare una questione familiare che crea tensioni.

Quattro stelle per Capricorno e Acquario

Capricorno. La settimana inizia bene e subito si parte con la Luna nel segno. Non finisce qui perché giorno 13 tornerà attivo anche Marte: questo significa che potrai prendere una decisione personale importante. Le coppie stabili possono pensare di avere un figlio. Approfitta delle giornate di sabato e domenica se invece vuoi fare la pace con qualcuno o avvicinarti a una persona che ti piace. Sei sempre in fermento lavorativo e probabilmente, rispetto a molti altri segni, in questo periodo di blocco per te sono arrivate occasioni in più. Hai l’opportunità di lasciarti alle spalle i fastidi importanti. Ispirazione speciale, grazie agli influssi di Giove e Saturno, nelle giornate di domani e martedì;

Acquario. La settimana, nel complesso, è buona ma tu dovrai sempre cercare di non spendere denaro se non è strettamente necessario. Vorresti cambiare vita lavorativa, ma c’è un problema che ti affligge ed è sempre la carenza di risorse finanziarie. Pensi che col denaro che hai a disposizione potresti non farcela a cambiare vita, e dunque ti condanni a vivere come hai vissuto fino ad ora. Da giorno 13 in poi qualche buona idea o nuovo contatto. Dubbi in amore: forse non sai chi scegliere o casa il tuo cuore desideri davvero? Tu non sei superficiale nei sentimenti ma hai anche molte remore nel legarti stabilmente. Occhio agli amori paralleli;

Cinque stelle per Cancro, Leone, Vergine e Bilancia

Cancro. Ottima settimana per un Cancro che finalmente torna ad amare. Grazie al transito di Marte si risveglia la passionalità, che sarà al culmine tra venerdì e domenica prossimi (grazie anche alla Luna attiva). Saturno non è opposto e questo contribuisce a portare un certo senso di tranquillità. Occhio ai contrasti con Capricorno e Ariete. Hai meno incertezza anche sul lavoro, ma non siamo ancora totalmente tranquillo da questo punto di vista. Potrebbero arrivare proposte interessanti, però gli accordi potrebbero venire meno per la retribuzione che richiedi;

Leone. La settimana che si apre, anche se il cielo fornisce buone indicazioni, non sarà facile da portare avanti. Tu sei coraggioso e questa è una qualità che ti aiuterà tanto. Hai delle buone idee per dei progetti lavorativi, che tuttavia non sono realizzabili per via delle recenti scarse entrate economiche. Inoltre, dovrai cercare di mantenere la calma tra le giornate del 13 e 14 maggio. In amore non si può dire che le cose vadano male. Piuttosto, la preoccupazione che senti per la tua vita lavorativa influisce sulle tue relazioni amorose. Nonostante questo, le coppie sono in recupero. Chi ha vissuto una crisi la potrà superare;

Vergine. Qualche tensione di troppo, in amore, per te. Il tuo partner percepisce la tua svogliatezza, o la tua insofferenza. Forse sei geloso? O forse sei preoccupato per il lavoro e questo ti distrae? Occhio perché sarà più facile litigare. Tutt’altra musica sul lavoro, dove l’unico problema che ti può frenare un po’ saranno le spese di troppo. Sii prudente nelle giornate di sabato e domenica, che saranno quelle un po’ meno importanti della settimana;

Bilancia. Settimana che si apre un po’ in calo e che poi andrà via via migliorando. Venere ti verrà in aiuto sia sul lavoro che in amore. Dal punto di vista professionale potrai sfruttare anche gli influssi di Mercurio e Saturno, che porteranno qualche buona idea da sfruttare nei prossimi giorni. In amore potresti vivere la rinascita di un sentimento. Le storie che hanno conosciuto una crisi ne possono uscire, purché ci sia la voglia da parte di entrambi i partner.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!